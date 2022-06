Harry toujours aussi fan de Kate Middleton ? Ce conseil à Meghan Markle qui n'a pas dû lui plaire...

Ce lundi 6 juin, une nouvelle photo officielle de Lilibet Mountbatten-Windsor, a fait beaucoup réagir la toile, quelques jours seulement après que la fille du prince Harry et de Meghan Markle a soufflé sa première bougie. Lors du passage au Royaume-Uni des Sussex à l'occasion du jubilé de platine de la reine, les relations entre ces derniers et Kate Middleton et le prince William sont loin de s'être arrangées. Les Cambridge auraient même refusé la main tendue par le prince Harry et son épouse. Des tensions qui pourraient bien être nées d'une possible jalousie ressentie par Meghan envers le lien qui unissait Kate Middleton et son époux. Et le conseil du prince Harry a dû ne pas vraiment plaire à l'actrice américaine...

Dans une interview au Daily Star rapportée par Geo News, l'experte royale Deborah Davies a laissé savoir que le prince Harry aurait incité Meghan Markle à prendre exemple sur Kate Middleton pour "se racheter". "Je pense que Harry lui a vendu l'idée en lui disant : 'Regarde, tu sais que c'est l'occasion idéale de revenir auprès du public britannique, ils vont t'adorer, agis un peu plus comme Kate", a-t-elle affirmé. Une remarque de son cher et tendre qui a dû avoir beaucoup de mal à passer quand on connait la rivalité qui existe entre les deux belles-soeurs.

Meghan Markle, copie conforme de Kate Middleton ?

Et déjà les détracteurs de la mère d'Archie et Lilibet, qui sont nombreux outre-Atlantique, n'ont pas manqué de rapporter à quel point l'actrice avait un look "à la Kate Middleton", lorsqu'elle est apparue à la messe célébrant le jubilé de platine d'Elizabeth II. Ce vendredi 3 juin, Meghan Markle arborait une superbe robe manteau Dior, le tout sublimé par une capeline XXL. Pourtant, jusqu'ici, la duchesse de Cambridge a également habitué les Britanniques à des tenues toujours plus élégantes et celle-ci ne dénotait pas avec ce qu'elle a toujours porté. "Elle sait que tout ce qu'elle doit faire est d'agir un peu plus comme Kate. Dans son esprit, le public britannique aime Kate et donc elle agit plus comme elle et s'habille davantage comme elle", a néanmoins ajouté Deborah Davies.

Un clin d'oeil discret de Kate Middleton ?

De son côté, si elle et William ont refusé la main tendue d'Harry et Meghan, Kate Middleton a peut-être glissé un clin d'oeil à sa belle-soeur dans la superbe tenue qu'elle portait ce jour-là. Vêtue d'une robe jaune Emilia Wickstead, elle portait avec un couvre-chef signé Philip Treacy, qui n'est autre que l'un des créateurs favoris de Meghan Markle.