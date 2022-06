Kate Middleton : Un discret clin d'oeil à Meghan Markle pendant la messe... l'aviez-vous remarqué ?

Vous le savez, dans la famille royale d'Angleterre, rien n'est laissé au hasard. Et tout particulièrement quand il s'agit de mode. Kate Middleton, qui a l'habitude de rendre divers hommages à l'aide de ses tenues, a d'ailleurs eu un geste envers sa belle-soeur Meghan Markle, avec qui elle est plus ou moins en guerre, le vendredi 3 juin 2022 lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine de la reine Elizabeth II - c'est à dire l'anniversaire de ses 70 ans de règne.

Vêtue de jaune, la maman de George, 8 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, était une véritable apparition. Et sa tenue cachait plus d'un clin d'oeil, accordés à plusieurs membres de la famille royale. Nichée dans une robe griffée Emilia Wickstead, la duchesse de Cambridge avait opté pour un chapeau jaune assorti à sa tenue. Or, l'homme à l'origine de ce couvre-chef n'est autre que Philip Treacy, le créateur de chapeaux préféré de Meghan Markle. Impossible, donc, qu'elle ne s'aperçoive pas de cette petite attention, d'autant que Kate avait fait un choix vestimentaire similaire, en 2018, le jour du mariage du prince Harry !

Côté bijoux, Kate Middleton portait des boucles d'oreilles du Bahrein, qui appartiennent à la reine Elizabeth II et que l'épouse du prince William portait le jour des funérailles du prince Philip, le samedi 17 avril 2021 au Château de Windsor. Si Kate semble être encline à parler mode avec Meghan Markle, les deux duchesses ont pourtant occupé des places radicalement opposées le jour de la messe. Et pour cause. Selon le fameux protocole qui régie les membres de la famille royale - et que Meghan a allègrement fui en s'installant en Californie -, les Cambridge ont pris place à l'avant du rang de droite et les Sussex à celui de gauche, aux côtés d'Eugenie et Beatrice d'York, car selon la tradition, les membres du clan font leur entrée par ordre d'ancienneté. Heureusement, un chapeau se voit depuis l'autre bout de la cathédrale...