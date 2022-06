Kate Middleton et le prince William : Cette main tendue du prince Harry et de Meghan Markle qu'ils ont refusée...

Rarement la relation entre eux a été plus tendue ! Brouillés depuis plusieurs années, notamment depuis le départ du couple de Sussex aux Etats-Unis, le prince Harry et le prince William se sont retrouvés à Londres ce week-end pour les cérémonies du Jubilé de la reine Elizabeth II. Un événement particulier pendant lequel ils ont respecté les consignes de leur aïeule : pas de vagues, pas de scandales.

Mais pas question pour eux non plus de se parler et d'enfin mettre les choses à plat : selon Page Six en effet, les deux frères ont refusé de se voir en dehors des cérémonies officielles, comme la messe en l'honneur d'Elizabeth II pendant laquelle ils ne se sont d'ailleurs pas adressé un regard.

Ou plutôt, c'est le prince William qui a refusé toute tentative d'approche : son cadet les aurait en effet invité, lui et Kate, à la fête donnée ce samedi pour le premier anniversaire de sa fille, Lilibet, dont le visage a été dévoilé pour la première fois. Une invitation refusée par la famille Cambridge, qui a tout de même souhaité son anniversaire à la demoiselle sur les réseaux sociaux mais qui a brillé par son absence. En revanche, on retrouvait le clan Cambridge à une garden party avec notamment les enfants Tindall (Mia, 8 ans, Lena, 4 ans, et Lucas, 1 an) et les filles de Peter Phillips (Savannah, 11 ans et Isla, 10 ans).