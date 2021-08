Prince Harry, prêt à faire la paix ? Ces discussions épineuses avec son clan...

Toujours d'après les auteurs de Finding Freedom, il semblerait que le prince Harry et son frère aîné, le prince William, ne s'étaient pas parlé pendant 15 mois, avant de se retrouver à l'enterrement de leur grand-père ! Concernant le prince Charles, le papa d'Archie et de Lilibet (2 ans et 2 mois) aurait eu deux discussions à coeur ouvert avec son père mais leurs problèmes ne seraient toujours pas "résolus".

Les journalistes rapportent également que Meghan Markle et son époux ont choisi de s'éloigner de la famille royale afin de pouvoir être maîtres de leurs finances et choisir avec plus de facilité leurs contrats commerciaux. Ces derniers auraient pu entrer en conflit avec leurs titres royaux.