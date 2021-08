Prince Harry : Pour son retour à Londres, il compte inviter les caméras à le suivre...

Plus rien n'arrête le prince Harry ! Après l'annonce de la parution de ses mémoires, voici que le fils cadet du Prince Charles et de Lady Diana se lance dans un documentaire sur les Invictus Games. Cette compétition sportive est dédiée aux anciens combattants et soldats handicapés. Le duc de Sussex, ex-militaire, a lui-même lancé l'initiative en 2014.

Selon Russell Myers, un expert de la famille royale britannique, le trentenaire pourrait s'inviter à Buckingham Palace avec une équipe de production pour les besoins de son projet télé ! S'il vit avec sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants (Archie et Lilibet-Diana, 2 ans et 2 mois) à Santa Barbara, en Californie, il est fort possible que le prince Harry fasse le déplacement jusqu'en Angleterre en novembre prochain.

D'après les informations du Daily Mail, le projet du petit-fils de la reine serait une série de plusieurs épisodes qui "suivra les participants du monde entier durant leur préparation pour les Jeux, qui se tiendront à La Haye". Comme le rapporte de son côté l'Express UK, le prince Harry rencontrera Elizabeth II à la fin de l'année avant de rendre visite à une base militaire pour les soldats blessés, située à Stanford Hall dans le Northamptonshire. "Le Duc de Sussex sera accompagné par une petite équipe de production afin de montrer au public les moyens qui sont mis en place pour ces Jeux".

La série du prince Harry se nommera Coeur d'Invictus. L'équipe de production est employée par la Fondation Archewell, association créée par Meghan Markle et son mari. Le couple a signé un contrat de 100 millions de dollars avec la plateforme Netflix pour ce documentaire qui sera réalisé par les équipes d'Orlando von Einsiedel et de Joanna Natasegara, tous deux récompensés pour leurs productions passées. La série devrait voir le jour en 2022.