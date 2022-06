Lilibet en look pique-nique chic : quelle marque a habillé la fille d'Harry et Meghan pour ses 1 an ?

Le 6 juin, une nouvelle photo officielle de Lilibet Mountbatten-Windsor, la fille du prince Harry et de sa femme Meghan Markle a été dévoilée sur Instagram. Un cliché pris par Misan Harriman, un ami du couple, invité à la garden party organisée près de Londres pour le premier anniversaire - elle est née le 4 - de la demoiselle. On sait désormais qui a habillé la craquante fillette et nul doute que l'enseigne risque de crouler sous les demandes...

Vêtue d'une petite robe bleu ciel à col rond et manches bouffantes, Lilibet apparaissait adorable dans sa tenue d'inspiration estivale dans un cadre champêtre façon pique-nique chic. C'est l'enseigne britannique Amaia Kids - dont les ateliers de création sont installés en Espagne - qui a habillé la fille du prince Harry. Elle porte un modèle dit Angel Set Pale Blue Check, qui existe dans les tailles 1 an, 18 mois et 2 ans, qui coûte environ 110 euros. Fière, la marque qui existe depuis 2004 a confirmé l'information. Amaia Kids a aussi eu le privilège de voir certaines de ses pièces portées par la princesse Charlotte et son frère, le turbulent prince Louis, lors des récentes célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

Quand on sait que certaines créations portées par les membres de la famille royale, notamment par Meghan ou Kate Middleton, se sont ensuite rapidement envolées face à l'afflux de commandes, on imagine que certains parents voudront s'offrir la même robe pour leurs filles...