Beatrice d'York chic en look estival : ce détail mode dans sa tenue pour le Royal Ascot 2022

Voilà encore un évènement qu'elle rate... Elizabeth II, 96 ans au compteur, continue de se ménager le plus possible, elle dont la santé est devenue très fragile. Après avoir choisi avec grand soin ses apparitions dans le cadre de son jubilé de platine, la monarque au record de longévité a préféré faire l'impasse sur le premier jour du Royal Ascot.

Comme le rapporte le Mail Online, Elizabeth II n'assistera pas aux courses de ce premier jour du Royal Ascot dans le Berkshire, mais sera bien représentée par différents membres de la couronne. Une procession de plusieurs calèches doit notamment avoir lieu en présence du prince Charles et son épouse Camilla - laquelle a récemment reçu un bel honneur de la souveraine - ainsi que de Peter Phillips, Michael de Kent, la princesse Anne... Dans la journée, on a d'ores et déjà pu voir la princesse Beatrice d'York accompagnée de son mari Edoardo Mapelli Mozzi. La petite-fille de la reine avait opté pour une tenue chic d'inspiration estivale à motifs fleuris de chez Zimmermann à environ 800 euros.

A 33 ans, celle qui est 10e dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, avait complété son look par une coiffe en paille et rubans fleuris roses de chez Juliette Botterill Millinery London à 430 euros. Enfin, comble du détail fashion, Beatrice tenait à la main une pochette sur laquelle était brodée B.Y., les initiales en lien avec son titre royal. So chic ! Son époux et père de sa fille Sienna (née le 18 septembre 2021) avait lui opté pour un look classique en costume noir queue-de-pie et haut-de-forme.

La grande absente de cet évènement hippique est donc Elizabeth II, laquelle a déjà vécu de grands moments de joie sur l'hippodrome en voyant ses chevaux remporter des courses ; elle cumule 22 victoires. Depuis 1952, elle n'avait pas raté une seule fois cet évènement mondain et sportif... Selon le Mail, la reine devrait toutefois suivre les courses depuis son château de Windsor, lequel est devenu sa résidence principale à la place de Buckingham Palace, à Londres. Lors de cette première journée, son cheval King's Lynn devait concourir. Le Royal Ascot prendra fin le 18. Verra-t-on la reine d'ici là ?