Elizabeth II et son apparition inattendue pour la fin du jubilé : cet appel qui a tout fait basculer

Dimanche 5 juin, les Britanniques n'en sont pas revenus. Agglutinée devant les grilles de Buckingham, la foule a pu apercevoir, pour le tout dernier jour du jubilé, Elizabeth II sur le balcon, entourée du prince Charles, de son petit-fils William et du prince George, troisième dans l'ordre de succession au trône. Une image inédite à laquelle les fans de la Couronne ne devaient pas avoir droit. Comme convenu au départ, Elizabeth II, 96 ans, éprouvée par sa santé fragile et par les nombreuses festivités passées, devait se reposer. La Souveraine a finalement fait une ultime apparition pour saluer la foule une toute dernière fois. Un effort auquel son fils, le prince Charles, n'est pas étranger.

Comme l'a confié une source au Daily Mail, la reine Elizabeth II ne serait jamais apparue si le prince Charles ne l'avait pas encouragée : "La reine a décidé qu'elle serait présente seulement trois heures avant l'apparition au balcon. Elle n'était pas en état mais le prince de Galles l'a appelée et lui a dit qu'il fallait qu'elle vienne si elle le pouvait. Il a précisé que des milliers de personnes espéraient la voir, c'est comme ça qu'il l'a convaincue" Face à l'insistance de son fils, son successeur au trône, et son dévouement pour le peuple britannique, Elizabeth II ne s'est pas laissé le choix. Elle ne l'a d'ailleurs pas regretté.

De vert vêtue, Elizabeth II s'est présentée aux côtés des membres actifs de la Couronne, dont son fils Charles et sa femme Camilla mais également le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants dont George, troisième dans l'ordre de succession. Et elle n'a pu contrôler son émotion en constatant tout l'amour que les Britanniques avaient pour elle. Restée quelques minutes, "elle a été impressionnée par le nombre de personnes présentes, à tel point que les larmes lui sont montées aux yeux." Le meilleur des cadeaux qu'elle pouvait recevoir pour ses 70 ans de règne.

Nul doute qu'après un tel élan d'amour, la reine Elizabeth II a chaleureusement remercié son fils, le prince Charles. Les Britanniques peuvent aussi être reconnaissants, eux qui n'auraient pas revu leur reine sans le coup de fil du prince. Lui, qui fut longtemps mal vu par le peuple britannique après la mort de Diana et son mariage avec Camilla, a sûrement gagné des points