Kate Middleton brise (enfin) le silence sur la santé de la reine, grande inquiétude de ce jubilé

Alors que le jubilé de platine de la reine bat son plein, la santé d'Elizabeth II continue de faire l'objet de toutes les inquiétudes. Après avoir fait une apparition surprise sur le balcon pendant la parade Trooping the Colour, Sa Majesté se voit annuler tous ses autres déplacements. Attendue pour la messe de ce vendredi 3 juin donnée en la cathédrale Saint-Paul de Londres, elle a dû renoncer à s'y présenter après avoir ressenti "un inconfort" la veille. Elle va également faire l'impasse sur le derby d'Epsom, course hippique, sport dont elle est passionnée. Mais si l'inquiétude grandit chez les fans de la Couronne, Kate Middleton a décidé de briser le silence sur son état de santé.

Lors d'une réception organisée à Guildhall ce vendredi 3 juin 2022, la duchesse de Cambridge a fait savoir devant les journalistes que la reine allait "bien" après une longue journée de Trooping the Colour. "Oui, elle va bien, c'était juste très fatigant hier", a-t-elle ainsi confié selon le média PA, rapporté par People. L'épouse du prince William a également tenu à préciser que la souveraine de 96 ans avait "passé un très, très bon moment" lors de cette première journée de festivités. Il faut dire qu'Elizabeth II a été entourée des siens et voir tous ses arrière-petits-enfants ensemble a dû la combler. Elle a même eu le droit à un tendre échange avec le prince Louis.

Où se trouvera Sa Majesté pendant le derby Epsom ?

Kate Middleton se veut donc rassurante sur l'état de santé de la reine. Mais cela suffira-t-il à calmer les inquiétudes ? Les quatre jours de fête prévus pour célébrer les 70 ans de règne d'Elizabeth II semble être un peu gâchés par les annonces successives du palais de Buckingham concernant la Souveraine. Si la veuve du prince Philip a créé la surprise en apparaissant au balcon du palais ce jeudi 2 juin pour Trooping the Colour, le public ne l'a pas revue depuis et ne la verra pas non plus ce samedi 4 juin, au derby Epsom. Un évènement qu'elle suivra depuis l'écran de télévision de chez elle. Sa fille Anne est quant à elle missionnée pour la représenter lors de l'événement.