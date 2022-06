Kate Middleton et William vont-ils voir en privé Meghan Markle et Harry ? La décision radicale des couples

Les tensions entre les deux frères ne semblent toujours pas sur le point de s'apaiser. En effet, alors qu'ils étaient placés très éloignés en la cathédrale Saint-Paul pour la messe, ce vendredi 3 juin 2022, pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, le prince Harry et Meghan Markle et le prince William et Kate Middleton pourraient ne pas se voir. C'est ce que nous apprend Page Six, renseigné par des initiés. Les deux frères n'auraient pas prévu de se voir alors que les Sussex sont enfin de retour au Royaume-Uni. C'est la première fois que les Fab Four sont à nouveau réunis ce jour, qui marque la première apparition publique d'Harry et Meghan en Angleterre depuis leur départ de la famille royale.

La dernière fois que se sont retrouvés les Sussex et les Cambridge, c'était il y a deux ans en l'abbaye de Westminster pour le service du Commonwealth Day en mars 2020, quelques jours avant que Harry et Markle ne déménagent aux États-Unis. Depuis leur décision radicale, les relations entre William et Harry – qui commençaient déjà à se dégrader – sont glaciales. Et si les fils de Lady Diana et du prince Charles avaient pu échanger lors de l'enterrement du prince Philip, Kate Middleton jouant alors les médiatrices, rien ne semble s'être arrangé depuis. Durant cette messe tant attendue, que Sa Majesté a dû manquer, Harry et William sont restés très éloignés. Le duc de Sussex a été seulement vu en train de parler avec le duc de Kent ou encore ses cousines Eugenie et Beatrice d'York.

L'anniversaire de Lilibet Diana, sans ses cousins ?

"Pour le moment, il semble peu probable que Harry et Meghan et William et Kate se rencontrent séparément lors des célébrations du Jubilé", a déclaré un initié à Page Six. Cela signifie que les trois enfants de William et Kate, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans, pourraient ne pas voir leurs cousins, Archie, 3 ans et Lilibet Diana. La petite fille, qui a pu (enfin) rencontrer la reine Elizabeth II ne devrait donc pas célébrer son anniversaire, ce dimanche 5 juin, avec eux. Le terrain de paix est encore loin d'être trouvé pour les frères Windsor.