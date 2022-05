Prince Harry prévoit déjà la suite après la mort de la reine, Meghan Markle dans une colère noire

Le prince Harry (37 ans) regretterait-il son choix d'avoir quitté la famille royale britannique et d'être parti aux États-Unis avec son épouse Meghan Markle ? Selon l'ex-rédactrice en chef de Vanity Fair, Tina Brown, le frère du prince William envisagerait de revenir en Grande-Bretagne après la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, afin de servir.

Seul hic, son épouse Meghan Markle serait totalement contre le fait de remettre un pied en Angleterre. Et pour cause, l'actrice de la série Suits craint de retourner dans la famille royale britannique après ses propos sur le racisme à Buckingham Palace auprès d'Oprah Winfrey. "Je pense que Harry voudra revenir quand la Reine mourra pour servir son pays. Et je pense qu'ils trouveront un moyen de le faire revenir. Et il est possible que Meghan - peut-être qu'ils auront un arrangement pour faire la navette. Je ne sais pas. Je ne vois pas Meghan vouloir y retourner un jour. Elle n'aime pas l'Angleterre" a confié Tina Brown.

Un "chaos maximal"

Selon elle, le départ du prince Harry et de son épouse (surnommé le Megxit) serait même "un désastre pour les deux parties". "Harry et Meghan ont provoqué un "chaos maximal" en quittant la famille royale parce qu'ils sont accros au drame" a-t-elle également ajouté.

Supposé être brouillé avec son frère William mais aussi avecKate Middleton, le prince Harry et Meghan Markle sont d'ailleurs invités au jubilé de la reine mais ont été interdits de rejoindre la famille royale lors de la cérémonie traditionnelle au balcon de Buckingham Palace. "Après mûre réflexion, la reine a décidé que la traditionnelle apparition au balcon pour le Trooping the Colour le jeudi 2 juin sera cette année limitée à Sa Majesté et aux membres de la famille royale qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine." avait annoncé il y a quelques jours un porte-parole de la monarque.

"Je pense réellement qu'il y a un trou en forme de Harry dans la famille royale maintenant. Et Harry était adoré, en fait, par le peuple britannique. Et les gens ont adoré Meghan quand elle est arrivée dans la famille" a conclu l'ex rédactrice en chef de Vanity Fair, en pleine promotion de son livre The Palace Papers : Inside The House Of Windsor - The Truth And The Turmoil.