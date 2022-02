Camilla Parker-Bowles future reine consort : sa réaction après l'annonce d'Elizabeth II

Camilla Parker-Bowles a de quoi être heureuse. La duchesse de Cornouailles, longtemps considérée comme la bête noire de la monarchie britannique pour son histoire avec le prince Charles, vient d'être officiellement validée par la reine Elizabeth II. Pour son jubilé de platine - 70 ans de règne -, la Souveraine a pris la parole dans un communiqué officiel et a fait un cadeau inestimable à sa belle-fille en évoquant son avenir au bras de Charles, le premier héritier du trône. Elizabeth II a fait part de son souhait de voir Camilla Parker-Bowles hériter du titre de Reine Consort quand son fils deviendra roi. Une déclaration inestimable pour la duchesse de Cornouailles. En visite officielle ce jeudi 10 février, l'épouse du prince Charles s'est exprimée pour la première fois sur cet événement et sa réaction ne s'est pas fait attendre : "Je suis très très honorée et surtout très touchée" a-t-elle déclaré sur les lieux comme le rapporte le Daily Mail.

Il faut dire que Camilla Parker-Bowles revient de loin et ne pensait sans doute jamais avoir l'approbation de la reine sur sa relation avec le prince Charles. Longtemps la duchesse de Cornouailles a hérité du statut de paria au sein de la monarchie. Elle s'était surtout attirée les foudres de tout un peuple quand sa relation adultère avec le fils de la reine, alors marié à la princesse Diana, a été découverte. Les Britanniques la jugent alors responsables du malheur de Lady Di, de son divorce et de la fin tragique que la vie lui a réservée.

Malgré tout, Camilla Parker-Bowles s'est progressivement fait une place au sein de la famille royale. Très discrète et irréprochable jusqu'à son mariage avec le prince Charles en 2005, la duchesse de Cornouailles n'a pas changé de ligne de conduite connaissant le destin auquel elle allait être tôt ou tard confrontée avec le couronnement de son époux. Désormais, Camilla est un membre à part entière du clan Windsor. Si elle n'aura jamais la place de seconde maman pour William et Harry, force est de constater que la reine la considère presque comme sa fille désormais. Et nul doute qu'à ses yeux, cela vaut tout l'or du monde.