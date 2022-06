Elizabeth II : Robe argentée et canne de luxe, elle accorde un honneur incroyable à Camilla !

C'est tout naturellement, donc, que Camilla Parker Bowles a enfilé sa tenue officielle, longue cape noire et chapeau à large plume, pour se retrouver au côté de la reine. Elizabeth II, qui a inquiété tout le pays avec ses coups de fatigue lors du jubilé de platine, est ainsi apparue très en forme auprès des membres de sa famille. Elle a même été photographiée avec son fils, le prince Charles, et sa belle-fille, lors du service de la Chapelle Saint-Georges. Elle portait une longue robe argentée et, petit coquetterie, des chaussures assorties à sa tenue. Elle se tenait droite à l'aide d'une canne en bois léger, dotée d'une boucle en métal et d'un manche en marbre, qui lui aurait été offert par les forces armées à l'occasion de ses 70 ans de règne. Depuis plusieurs mois, la monarque a besoin d'un petit coup de pouce pour se déplacer à cause de ses problèmes de mobilité, qui l'ont obligée à annuler de nombreuses apparitions. Autant le faire avec classe dès que possible...