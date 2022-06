Elizabeth II : Après le Jubilé, la reine bat un nouveau record, le prochain reste très dur à atteindre...

Ses 70 ans de règne ont été célébrés en grande pompe par tout le Royaume-Uni le week-end dernier : à 96 ans, la reine Elizabeth II n'a jamais été aussi populaire ! Et bien qu'elle n'ait pas été présente à chaque étape de ce jubilé, organisé depuis plusieurs mois, elle est apparue plusieurs fois au balcon de Buckingham Palace, saluant l'immense foule qui était venue acclamer cette longévité exceptionnelle.

Une longévité qui bat des records : peu de souverains ont atteint les 70 ans de règne dans l'Histoire du monde ! D'ailleurs, ce dimanche, alors qu'elle est désormais sur le trône depuis 70 ans, 4 mois et 5 jours, elle est devenue la deuxième souveraine de l'histoire à tenir si longtemps son rôle : en effet, elle a désormais dépassé le roi de Thaïlande Rama IX, qui avait dirigé son pays de 1946 à 2016, soit 70 ans, 4 mois et 4 jours !

Il y a quelques années, la monarque avait déjà dépassé son aïeule, la reine Victoria (64 ans) et n'a plus en ligne de mire que le Roi-Soleil, Louis XIV. Monté sur le trône à 5 ans, celui-ci y est resté pendant 72 ans, faisant preuve d'une immense longévité pour l'époque. Pour battre ce record et en établir un nouveau (pas près d'être battu), il lui faudra attendre jusqu'au 27 mai 2024 !

Tiendra-t-elle bon jusqu'à cette date ? On l'espère pour elle ! Fatiguée et éprouvée ces derniers mois par le Covid-19 et la perte de son époux, le Prince Philip, la souveraine habite désormais loin de l'agitation de Londres, à Windsor. Récemment, avant les cérémonies, elle était également partie se reposer sur ses terres écossaises, à Balmoral.

Très entourée par sa famille, heureusement, elle peut souvent compter sur ses descendants pour prendre le relais. Pendant les cérémonies du Jubilé, trois de ses quatre enfants (les Princes Charles et Edward et la Princesse Anne) ainsi que l'ensemble de ses petits-enfants (même le Prince Harry !) ont assisté aux nombreuses célébrations, partageant de jolis moments avec la foule et avec la nouvelle génération de la famille royale (dont le petit Louis, 4 ans, déchaîné, qui a longuement discuté avec la reine sur le balcon).

La reine, souvent obligée de rester à domicile pour éviter de se fatiguer, avait tout de même réservé une jolie surprise aux Britanniques (et à sa famille !) en enregistrant un petit clip très émouvant avec l'Ours Paddington. Après que toute la ferveur soit retombée, elle a publié un communiqué remerciant son peuple, et expliquant que son "coeur était avec vous tous".