Elizabeth II : La grosse surprise réservée à sa famille pour le Jubilé, qui a ému tous les Britanniques

Et à voir les réactions des jeunes membres de sa famille, personne n'était au courant qu'Elizabeth II avait participé à ce petit clip, qu'elle aurait mis environ une demi-journée à enregistrer selon le Daily Mail. En effet, elle aurait souhaité garder cela secret pour les surprendre. Les mines émerveillées du prince George, de sa soeur Charlotte et même de leurs parents, Kate Middleton et le Prince William, ont dû lui plaire !

Le spectacle, ensuite, a mis en scène certaines des plus grandes idoles britanniques, comme les musiciens du groupe Queen, Elton John, évidemment, ou encore Rod Stewart qui a chanté l'hymne officiel de ce jubilé, la chanson de Neil Diamond Sweet Caroline. Le Prince George et la princesse Charlotte semblaient d'ailleurs s'être entraînés, car ils en connaissaient parfaitement les paroles !

Et c'est peut-être pour ces derniers, pour leur petit frère Louis ainsi que pour ses neuf autres arrière-petits-enfants (Savannah et Isla, 11 et 10 ans, Archie et Lilibet, 3 et 1 an, Mia, Lena et Lucas, 8, 4 et 1 an, August, 15 mois et Sienna, 8 mois) que la reine avait fait ce choix de l'ours Paddington, symbole des enfants britanniques.

En effet, à l'exception de la petite dernière, fille de Beatrice d'York, et des bambins du Prince Harry restés cachés du public, tous étaient présents et ont fait le show avec leurs parents. Un véritable passage de témoin à la nouvelle génération qui a beaucoup plu aux Britanniques, attendris par les sourires des enfants ou par les facéties du Prince Louis qui a multiplié les grimaces et les bêtises...