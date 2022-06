Kate Middleton, en top décolleté vichy, s'éclate avec Charlotte, reine des fourneaux pour le jubilé !

Charlotte de Cambridge sait tout faire. Si elle a le rythme dans la peau, comme prouvé lors du concert pour le jubilé de la reine Elizabeth II, qui célèbre actuellement ses 70 ans de règne, la princesse Charlotte, est aussi douée en cuisine. C'est en effet ce qu'on peut constater ce dimanche 5 juin alors que Kate Middleton s'est mise aux fourneaux pour préparer des gâteaux pour la communauté locale de Cardiff à déguster lors d'une fête de ce jubilé. La duchesse de Cambridge est apparue dans un top vichy qui a fait son effet, signé Brora Cashmere. Associé à un simple jean And other stories. Un look efficace et ravissant pour Kate Middleton qui a partagé un moment de complicité avec sa fille.

La princesse Charlotte a été vue dans deux tenues différentes, une marinière Boden, et un polo rose poudré signé Next, ainsi qu'un adorable short Mayoral making friends. Les mains à la pâte, la petite fille de 7 ans semblait très à l'aise. "Faire cuire des gâteaux pour la communauté locale de Cardiff à déguster lors de la fête de rue du jubilé de platine, ont écrit les Cambridge sur Instagram, en légende d'une adorable vidéo des coulisses de leur préparation. Nous espérons que vous les appréciez !" Sur la vidéo partagée, on voit bien que c'est à nouveau la princesse Charlotte qui dirige les opérations, et montre à son petit frère Louis comment gérer. Cette dernière n'a pas de mal à le commander, encore une fois.