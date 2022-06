Kate Middleton et William à Cardiff : Look recyclé pour la duchesse, Charlotte timide et absence remarquée de Louis !

Le samedi 4 juin 2022, Kate Middleton, le prince William, duc de Cambridge, et leurs enfants la princesse Charlotte et le prince George se sont rendus à Cardiff dans le cadre du jubilé de platine de la reine d'Angleterre qui a lieu du 2 au 5 juin 2022. Le prince Louis manquait à l'appel.

Resplendissante, la duchesse de Cambridge portait l'une de ses tenues fétiches, un long manteau ajusté rouge coquelicot à gros boutons de la marque Eponine London. Un manteau qui sied à merveille à la jolie brune et qu'elle avait déjà porté le 7 mai 2021 à l'occasion de la sortie de son livre Hold Still : A portrait of Our Nation in 2020. Pour accompagner cette pièce forte, la duchesse a choisi une couleur sombre, le bleu saphir avec une paire d'escarpins en velours Gianvito Rossi et un sac à main en cuir DeMellier (marque fétiche de Meghan Markle).

Tous assortis, le prince William portait également un costume bleu sombre tout comme son fils ainé George (8 ans) et sa fille Charlotte, ravissante avec une redingote marine et de chaussures Mary Jane bleues avec des chaussettes blanches. Lors de cet événement traditionnel, le prince William a placé son bras autour de son fils aîné alors qu'il semblait lui expliquer comment se déroulent les engagements officiels. Visiblement épuisé par les festivités du jubilé de la reine Elizabeth, le petit garçon a fait la moue et n'a pas caché sa fatigue à travers des expressions mutines et boudeuses.

Il y a quelques jours, c'est le prince Louis qui avait été l'auteur de mines toutes plus drôles les unes que les autres lors de la traditionnelle apparition de la famille royale britannique sur le balcon du palais de Buckingham. Très impressionné mais épuisé par les bruits des avions de chasse rendant hommage à la reine, l'adorable prince a été vu se bouchant les oreilles et faisant la grimace.

Le 4 juin 2022, Kate, William, George et Charlotte doivent assister à des répétitions et rencontrer certains des artistes participant aux célébrations du jubilé, notamment la chanteuse galloise Bonnie Tyler. De leur côté, le prince Harry et Meghan Markle célèbrent le premier anniversaire de leur fille Lilibeth à huis clos à Windsor.