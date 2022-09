Mort d'Elizabeth II : ses quatre enfants unis derrière son cercueil, pour une procession déchirante

C'est un fils endeuillé, qui a perdu une mère dont il était très proche. Après plusieurs jours à assumer ses nouvelles fonctions de roi, Charles III a rejoint une partie de sa famille à Edimbourg ce lundi pour une première cérémonie officielle en hommage à la reineElizabeth II. Très ému, le monarque s'est montré très digne pour une procession entre le château de Holyrood, où le corps de la souveraine reposait depuis ce dimanche, et la cathédrale Saint Gilles.

Au milieu de sa soeur et de ses frères, le fils aîné d'Elizabeth II avait abandonné pour l'occasion son smoking noir de deuil pour ses habits militaires habituels, symboliques pour cette reine qui aimait tant l'armée. Et le reste de la fratrie avait fait de même : la princesse Anne, tout aussi sérieuse que la veille, au moment de l'arrivée du cercueil de sa mère en Ecosse avait également revêtu son uniforme.

En effet, la septuagénaire a reçu une éducation militaire au même titre que ses frères et avait notamment défilé à cheval lors de la dernière parade Trooping The Colour, à l'occasion du Jubilé, aux côtés de son frère aîné. Le discret prince Edward, cadet de la famille, était aux couleurs des Marines. En revanche, pas question pour le prince Andrew d'York de revêtir le costume de la Royal Navy. Depuis l'affaire Epstein, dans laquelle il a été accusé d'agression sexuelle, il a en effet été déchu de ses titres militaires et n'en a donc plus le droit. Il portait en revanche ses médailles sur son smoking.

Les quatre enfants de la reine Elizabeth II très présents

Ce dimanche, à l'arrivée du cercueil d'Elizabeth II à Holyrood, outre Charles resté à Londres, on avait déjà pu voir les enfants de la reine. La princesse Anne avait en effet fait le trajet en voiture, derrière la procession qui avait présenté le corps de sa mère à tout le public écossais. Accompagnée de son mari Timothy Laurence, elle avait été vue dévastée, derrière la vitre de leur berline.

Arrivée à Edimbourg, elle avait pu y retrouver ses deux petits frères, le décrié prince Andrew et le discret prince Edward. Celui-ci, comme toujours, était en compagnie de sa femme Sophie, la comtesse de Wessex, digne dans une robe noire très classique. Amicale, celle-ci était sortie de sa réserve pour poser la main sur l'épaule de sa belle-soeur, semblant la réconforter après cette journée éprouvante.

La princesse Anne avait d'ailleurs étonné le public en effectuant une révérence parfaite au passage du cercueil de sa mère. Le visage fermé, elle avait ensuite été imitée par ses cadets, qui avaient salué eux-aussi d'un mouvement de tête.