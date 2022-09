Diaporama : Mort d'Elizabeth II : ses quatre enfants unis derrière son cercueil, pour une procession déchirante

La princesse Anne d'Angleterre - Le cercueil de la reine Elisabeth II d'Angleterre quitte le château de Balmoral, pour être emmener au palais de Holyroodhouse à Edimbourg, la résidence officielle de la reine. Le 11 septembre 2022 The cortege carrying the coffin of the late Queen Elizabeth II leaving Balmoral for Edinburgh on September 11, 2022 in Ballater, United Kingdom.

21 / 21

Members of the public near Mercat Cross ahead of the procession of Queen Elizabeth II's coffin from the Palace of Holyroodhouse to St Giles' Cathedral, Edinburgh, following her death on Thursday. September 12, 2022. Photo by Jeff J Mitchell/PA Photos/ABACAPRESS.COM