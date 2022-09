George et Charlotte aux funérailles d'Elizabeth II : situation déchirante et difficile annoncée

Leur rentrée scolaire était leur grand moment de ce mois de fin d'été, mais le destin en a décidé autrement. Le même jour, ce 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans. La vie du Royaume-Uni est bouleversée face à cette annonce sans précédent, tant Sa Majesté semblait éternelle. Les projecteurs sont depuis plus que jamais braqués sur la famille royale, sa dignité lors des différents événements organisés dans le cadre de ses funérailles, mais aussi les tensions, notamment entre le prince Harry et sa femme Meghan, qui ont quitté il y a deux ans leurs fonctions royales. Avec l'avènement de Charles comme roi, William, fils aîné est lui devenu le prince héritier. Les trois enfants qu'il a eus avec Kate, princesse de Galles, sont donc propulsés sur le devant de la scène. Une question a alors rapidement fait surface : l'adorable trio sera-t-il présent ce lundi 19 septembre aux obsèques d'état où sont rassemblés les plus grands dirigeants du monde ?

Les médias britanniques ont annoncé de façon collégiale que oui, les enfants de William et Kate seront bien présents aux funérailles de la reine Elizabeth II. Tous, non, car le petit Louis, 4 ans - et donc considéré comme trop jeune pour cet événement -, ne sera pas présent, à la différence de George, 9 ans et héritier après son papa, et Charlotte, 7 ans. Les deux plus grands enfants du prince et de la princesse de Galles feront partie de la marche dans l'église derrière le cercueil de leur illustre grand-mère, mais pas de la procession générale. Le petit prince marcheront ensemble avec leur maman et leur papa, suivi par leur oncle Harry et tante Meghan. Ceux-ci ne seront pas accompagnés de leurs deux jeunes enfants, Archie et Lilibet.

Un moment particulièrement fort pour d'aussi jeunes enfants. Certains font le parallèle avec la difficulté que William lui-même avait eu lors des obsèques de sa mère Diana en 1997. Mais le contexte est cette fois radicalement différent, entre un fils adolescent qui a perdu brutalement sa reine, et l'hommage mondial rendu à une souveraine de près d'un siècle par ses arrière-petits-enfants. Sans pour autant minimiser l'intensité de l'événement. Le roi Charles III et la reine consort Camilla se trouveront juste derrière le cercueil, suivi par la princesse Anne et le vice-amiral Sir Tim Laurence, puis le duc de York Andrew, le comte Edward et la comtesse de Wessex Sophie et enfin Kate et William.

Interrogée sur l'état d'esprit de leurs jeunes enfants face à la mort de leur "gan gan" - surnom qu'ils donnaient à leur grand-mère -, la princesse Kate avait confié alors qu'elle se trouvait devant la foule à Sandringham, qu'ils allaient bien et qu'on prenait soin d'eux à l'école. L'aîné est toutefois le seul à mesurer, autant que possible, la gravité de la nouvelle. Fraîchement installés dans l'Adelaide Cottage près de Windsor, ils ont démarré leur année scolaire dans un nouvel et prestigieux établissement, Lambrook School.