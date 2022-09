Kate Middleton brise le silence sur le deuil de ses enfants George, Charlotte et Louis, enfin des nouvelles !

Alors que les yeux du monde entier sont rivés sur le Royaume-Uni depuis la mort d'Elizabeth II, la famille royale captive mais comme toujours, avec ses têtes d'affiche : Kate Middleton, William, Meghan Markle et Harry. Et certaines des stars de la royal family manquent même à l'appel depuis la disparition tragique de Sa Majesté, le 8 septembre dernier. En effet, pas de trace des enfants de la princesse et du prince de Galles, George, Charlotte et Louis. Ce jeudi 15 septembre, Kate Middleton donne des nouvelles de ses trois enfants. Ils "vont bien" et sont "pris en charge dans leur nouvelle école", a-t-elle fait savoir, comme rapporté par le Daily Mail.

Alors qu'elle a rejoint son époux le prince William pour aller la rencontre des sympathisants à Sandringham, Kate Middleton a donné des nouvelles de George, Charlotte et Louis. Au sein de leur nouvelle école, dans laquelle ils ont fait leur rentrée quelques jours plus tôt, ils sont pris en charge durant ces jours si particuliers pour leur famille. "Ma fille lui a demandé comment allaient les enfants, et Kate l'a remerciée et a dit oui, ils allaient bien et ils étaient être pris en charge à l'école, donc c'était un bel échange", a révélé Jo Black, un journaliste de la BBC. Le couple de Galles a été vu admirant les hommages floraux laissés à Sandringham. Quant à l'aîné, le prince George, il "comprend la perte" de son arrière grand-mère comme elle l'a fait savoir. Ce qui est moins le cas des deux plus jeunes.

Rares confidences sur le deuil de George, Charlotte et Louis

Les jours ont été intenses pour le couple de Cambridge, désormais de Cornouailles. Le fils aîné du roi Charles III et de feu Diana ainsi que son épouse Kate Middleton ont d'abord dû déménager il y a peu. À peine installés à Adelaide Cottage, ils ont assisté à la rentrée des classes de leurs trois enfants. Puis, quelques jours plus tard à peine, la reine Elizabeth II disparaissait. Depuis, ils n'ont pu retrouver leur quotidien mais peuvent visiblement compter sur un soutien extérieur pour les soulager durant ce moment difficile. Le prince William avait déjà évoqué leurs trois enfants, le 10 septembre, devant Windsor, avec quelques Britanniques. "William a parlé de George, Charlotte et Louis, disant qu'ils essayent de garder un sens dans la continuité pour eux à l'école et qu'ils tentent de garder les choses les plus normales possibles", a rapporté Elaine Gee à ce sujet.