Kate Middleton et William assurent la rentrée des classes : George, Charlotte et Louis pimpants et assortis en uniformes !

C'est la rentrée pour le prince George (9 ans), la princesse Charlotte (7 ans) et le prince Louis (4 ans) ! Les trois enfants de Kate et William ont été filmés et photographiés en route vers l'école ce 7 septembre 2022. Une famille harmonieuse, élégante et qui respire le bonheur tiré à quatre épingles. Le trio est scolarisé dans un nouvel établissement, Lambrook, après le déménagement de prince William et des siens hors de Londres durant l'été. Si les cours démarrent officiellement ce jeudi 8 septembre, les enfants se sont rendus à leur pré-rentrée, organisée pour tous les nouveaux arrivants. Une journée très importante et qui marque la fin du stress de l'organisation pour le début de l'école.

Habillée d'une robe longue à pois - l'un des motifs préférés de la duchesse de Cambridge, elle a choisi une tenue de la marque Rixo, associée à des souliers Gianvito Rossi et des boucles d'oreilles Maria Black. L'épouse de William tenait la main de ses deux craquants fils Louis et George en bermuda et chemise. C'est son mari qui tenait la main de son adorable Charlotte en robe bleu ciel à carreaux, dont on remarque les deux nattes habilement tressées sur les côtés. Une coiffure idéale pour que les cheveux longs restent les mieux coiffés à la fin de la journée d'école.