Kate Middleton et William prêts à déménager : cette demeure qui les fait craquer !

Kate Middleton et le prince William pourraient bien avoir trouvé leur nouveau foyer. Comme révélé par les informateurs royaux du Mail Online, il y a quelques semaines, le couple Cambridge semblent avoir décidé de quitter leur résidence londonienne pour emménager quelques kilomètres plus loin, vers Windsor. La duchesse et le duc de Cambridge se rapprocheraient ainsi de la reine Elizabeth II. Mais où comptent-ils poser leurs valises ? Toujours selon les informations des experts royaux de ce lundi 2 mai, Kate Middleton et le prince William envisageraient de s'installer à Adelaide Cottage, une propriété de la famille royale qui se trouve à seulement 10 minutes à pied de la résidence de la monarque, à Windsor.

Les parents du prince George, 8 ans, de la princesse Charlotte, qui fête ses 7 ans ce 2 mai, et du prince Louis, 4 ans, porteraient leur choix sur cette demeure car elle a récemment été rénovée et conviendrait donc parfaitement à leur famille de cinq. Ils sont en effet pressés de déménager et d'autres propriétés de la famille royale britannique demanderaient bien plus de travaux avant l'installation. En effet, d'autres options s'offrent à Kate Middleton et William parmi lesquelles Frogmore House, que le couple a récemment visité. Mais cette dernière nécessiterait de lourdes et coûteuses rénovations. "Trouver un moyen de faire fonctionner Adelaide Cottage semble être la meilleure et la seule option", a ainsi fait savoir un initié au Sun. Cette propriété a par ailleurs été longtemps utilisée comme maison d'hôtes pour les amis de Buckingham.

Une belle surprise sur les photos de la princesse Charlotte

En emménageant là-bas Kate et William entendent mettre leurs trois enfants dans la même école, à Windsor. Pour le moment, la famille Cambridge vit entre Anmer Hall, à Sandringham dans le Norfolk, et le palais de Kensington dans l'ouest de Londres. C'est d'ailleurs dans la demeure d'Anmer Hall que la petite Charlotte a été photographiée par sa mère pour célébrer ses 7 ans. De jolies photographies qui ont régalé les fans de la royauté, et ont permis à ces derniers de découvrir le nouvel animal de compagnie de la famille. En effet, l'épagneul qui a rejoint les Cambridge en novembre dernier, apparaît aux côtés de la princesse de Cambridge. Un chien dont le nom était resté secret jusque là et qui s'appelle Orla.