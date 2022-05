Diaporama : Kate Middleton et William prêts à déménager : cette demeure qui les fait craquer !

Kate Middleton et William prêts à déménager : cette demeure qui les fait craquer !

Kate Middleton et le prince William

Le prince William et Catherine (Kate) Middleton ont assisté à un service à l'abbaye de Westminster commémorant l'Anzac Day à Londres, le 25 avril 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent "Fish Fry" à Abaco, un lieu de rassemblement culinaire traditionnel des Bahamas qui se trouve sur toutes les îles des Bahamas, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Abaco, le 26 mars 2022.

9 / 15

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'église évangélique Daystar Abaco aux Bahamas, pour en savoir plus sur l'impact de l'ouragan Dorian en 2019 et pour voir comment les communautés sont encore en cours de reconstruction, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la Reine pour marquer son jubilé de platine. Abaco, le 2022.