Kate Middleton élégante et chic pour sa première sortie officielle avec la princesse Anne

Quand la famille royale britannique doit jouer la carte du raffinement et de l'élégance pour une apparition officielle, c'est souvent à Kate Middleton qu'elle fait appel. Ce fait s'est vérifié une fois de plus ce mercredi 27 avril. La duchesse de Cambridge a fait sa toute première sortie officielle en duo avec la princesse Anne, avec qui elle s'était jusqu'alors affichée avec d'autres membres du clan Windsor. Pour marquer le coup, la femme du prince William, avec qui elle fête ses 11 ans de mariage ce vendredi 29 avril, a redoublé de finesse en termes de style.

Kate Middleton avait misé sur un ensemble tailleur-jupe beige crème. Sa veste ceinturée, signée Self Portrait, était ornée de broderies sur l'avant, se mariant parfaitement avec la longue jupe beige fluide qu'elle arborait le même jour. Pour assurer un total look nude, la duchesse de 40 ans avait également chaussé des escarpins Gianvito Rossi souvent recyclés et avait accompagné son look d'une pochette Emmy London.

Kate Middleton et la princesse Anne ont partagé leur après-midi en deux visites : une première au Royal College of Obstetricians and Gynecologists et une seconde au Royal College of Midwives, établissements londoniens spécialisés dans les métiers de la maternité et dont elles sont les marraines respectives. Les deux membres de la famille royale ont même pu assister à une démonstration de simulation d'opération césarienne d'urgence entourées des équipes de sages-femmes.

A leur sortie, la princesse Anne et Kate Middleton ont été gâtées. Elles se sont aussi vu offrir plusieurs bouquets de fleurs par des anonymes, dont des enfants qui attendaient impatiemment de faire leur rencontre. La duchesse de Cambridge, plus qu'à l'aise avec le jeune public - elle est elle-même maman de trois enfants, George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 4 ans - et le sourire jusqu'aux oreilles, semblait ravie d'entrer en contact avec eux et de pouvoir échanger. Un pas (parfait) de plus pour Kate Middleton vers un statut de reine consort...