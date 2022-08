Kate Middleton : Le prince Louis lui cause du souci ? La duchesse inquiète pour ses enfants depuis le Jubilé

À chaque événement, ils sont plus attendus que leurs parents et scrutés par les paparazzi du monde entier : George, Charlotte et Louis de Cambridge volent souvent la vedette aux autres membres de la famille royale ! Il faut dire que souvent, alors qu'ils n'ont que 9, 7 et 4 ans, ils n'hésitent pas à faire le show : entre leurs tenues travaillées, les adorables échanges avec leurs parents ou leurs grimaces, ils font souvent craquer leurs fans.

Et à ce jeu là, c'est le dernier de la bande qui a tout gagné : pendant les cérémonies du Jubilé, début juin, le petit Louis, qui n'a que 4 ans, a braqué sur lui les caméras du monde entier ! Entre ses rebuffades avec sa mère, ses danses et ses expressions adorables, le petit garçon est devenu une véritable star, éclipsant même son arrière grand-mère, Elizabeth II, qui fêtait ses 70 ans de règne !

Une attitude qui a beaucoup inquiété Kate Middleton, effrayée à l'idée que ses enfants se retrouvent trop vite sous le feu des projecteurs selon des experts. "Je pense que Kate doit envelopper un semblant de normalité autour de [leurs enfants], car elle sait ce que [la vie royale] peut faire", a expliqué Ingrid Seward, spécialiste de la famille royale dans l'émission The Royal Beat. Retrouver le calme, serait-ce l'une des raisons pour laquelle toute la famille va déménager plus loin de Londres cet été ? Possible... et même probable !

Consciente des ravages qu'a eu la médiatisation trop précoce chez son mari, le prince William et son frère, le prince Harry, la duchesse de Cambridge tenterait de préserver sa fratrie au maximum, toujours selon elle. "Elle l'a vu, elle est là depuis assez longtemps... mais ce ne sont pas des enfants normaux, et je pense qu'il est extrêmement difficile de garder leurs petits pieds sur terre... Je pense que c'est un danger dont Kate est très consciente. Louis, au Jubilé, est devenu une superstar [...]". Le petit garçon n'est d'ailleurs pas encore réapparu en public, contrairement à ses aînés : George a notamment assisté à la finale de Wimbledon avec ses parents et Charlotte a eu le droit de venir pour une journée de Jeux du Commonwealth.

Et William, dans tout ça ? Le jeune papa, qui s'était énervé de voir un photographe pénétrer dans le jardin où jouaient ses enfants, a décidé de prendre ses propres décisions, loin de l'éducation qu'il a reçue : "William a adopté un point de vue différent [de son père, ndlr], il veut protéger [ses enfants] le plus longtemps possible, leur donner un semblant d'enfance normale". Difficile de faire la balance entre tout ça !