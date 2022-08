Kate Middleton en galère : la rentrée scolaire des enfants s'annonce plus compliquée que prévu...

C'est un bouleversement immense pour la famille royale d'Angleterre. Kate Middleton et son époux le prince William s'apprêtent à déménager, avec leurs trois enfants, quittant Kensington Palace pour habiter tous ensemble à Windsor, à l'Adelaide Cottage. Le problème, c'est que pour que le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans, puissent chacun avoir une petite indépendance, il va falloir se passer de la présence, à domicile, de la nounou officielle du clan, Maria Theresa Turrion Borrallo.

Elle est d'une discrétion à toutes épreuves et pourtant. Cette super nanny fait partie de la famille depuis bien longtemps, puisqu'elle a commencé à s'occuper du prince George quand il avait 8 mois. L'Adelaide Cottage ne disposant que de quatre chambres, elle devra désormais vivre, un peu plus loin, dans une autre propriété - tout comme, par exemple, la personne qui s'occupe de faire le ménage à la place du prince William et de Kate Middleton. Le changement sera donc radical pour la duchesse et le duc de Cambridge, qui sont habitués à bénéficier d'un coup de pouce, depuis la pièce d'à côté, depuis maintenant plus de 8 ans.

Si Kate Middleton et le prince William ont décidé de déménager - sans pour autant s'offrir un petit Megxit à l'autre bout du globe -, c'est avant tout pour le bien de leurs trois enfants. Le couple a préféré perdre quelques chambres à coucher mais vivre plus près de la Lambrook School, l'établissement scolaire très onéreux du comté de Berkshire dans lequel George, Charlotte et Louis devraient être scolarisés dès le mois de septembre 2022. Malgré l'absence relative de Maria Theresa Turrion Borrallo, pas d'inquiétude à se faire pour les trois kids. Si besoin d'un babysitting express, ils vivront désormais à dix minutes à pieds de la reine Elizabeth II, puisqu'elle s'est installée à plein temps au château de Windsor, et ils ne sont pas loin non plus de Michael et Carole Middleton, les parents de Kate qui résident à Bucklebury, à un coup de voiture. Tout n'est pas perdu...