Les princes Harry et William ensemble pour un moment privilégié... la hache de guerre enfin enterrée ?

Ces images font le tour du monde. Alors que la reine Elizabeth II est morte en Ecosse le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, les membres de la famille royale se réunissent, autour d'elle, pour lui rendre hommage. La tradition le veut et l'exige, certes, mais voilà qui précipitent les retrouvailles entre le prince William, Kate Middleton, le prince Harry et Meghan Markle. Alors que la princesse et le prince de Galle s'étaient jurés de ne pas adresser la parole au couple Sussex, pour éviter que leurs propos ne soient déformés puis utilisés contre eux - Harry travaillant actuellement sur une biographie qui s'annonce explosive.

Par la force des choses, pourtant, les deux fils de la princesse Lady Diana sont obligés de partager quelques instants, ne serait-ce que pour honorer la mémoire de leur grand-mère adorée. Le 10 septembre 2022, ils apparaissaient ensemble, avec leurs épouses, devant le château de Windsor pour découvrir ensemble les hommages accordés à la reine Elizabeth II par le peuple britannique. Ils ont également suivi son cercueil, côte à côte, le 14 septembre 2022 lors de la procession solennelle qui transportait la dépouille de sa Majesté du palais de Buckingham à Westminster Hall. Et ce n'est pas tout.

Si l'on en croit les informations du Daily Mail, William et Harry auraient carrément dîné ensemble, dans le plus grand des calmes. Cet échange aurait eu lieu au palais de Buckingham, le 13 septembre, alors qu'Elizabeth II était présente en ces lieux historiques, une ultime fois. Kate Middleton et Meghan Markle étaient également installées à table. Voilà qui tend à prouver que les deux princes ont mis leurs conflits de côté pour soutenir leur père, héritier du trône, le roi Charles III, dans cette épreuve difficile. Quelques heures auparavant, alors qu'ils avaient tous rejoint Elizabeth à son chevet, au château de Balmoral en Ecosse, Harry n'avait pourtant pas eu droit aux même égards. Il avait carrément été exclu de la table de son père et de son grand frère, juste au cas où...