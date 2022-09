Mort d'Elizabeth II : Le prince Harry exclu de la table du prince William, le soir du décès

Ils se sont retrouvés les uns avec les autres, un peu par la force des choses. Le samedi 10 septembre 2022, le prince Harry et Meghan Markle ont enfin échangé quelques mots, le visage fermé, avec le prince William et son épouse Kate Middleton. Cette petite réunion était évidemment organisée en l'honneur de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022 en Écosse, au château de Balmoral. Mais chacun des invités se serait bien passé de devoir faire façade devant le peuple britannique.

Il y avait une division très claire

Alors qu'ils s'étaient tous précipités en direction de l'Écosse, pour accompagner la reine d'Angleterre, Elizabeth II dans ces derniers instants, les princes Harry et William ne se sont effectivement pas croisés du côté de Balmoral. Alors qu'ils résidaient dans la même bâtisse. Selon une source royale, le soir de la mort d'Elizabeth, deux dîners distincts ont été organisés. D'un côté, le successeur au trône, le roi Charles III, et son propre successeur, le prince William accompagné de son épouse Kate Middleton - désormais princesse de Galles. De l'autre, le prince Harry, sans Meghan Markle, relégué à la table des autres enfants de la reine, le prince Andrew, le prince Edward et la princesse Anne.

"Il y avait une division très claire", explique cette source, comme le rapporte le Dailymail. Voilà qui explique la drôle d'ambiance qui régnait, le 10 septembre 2022, devant le château de Windsor, alors que le prince Harry, Meghan Markle, le prince William et Kate Middleton rendaient un hommage fleuri à la Queen. Ce n'est un secret pour personne, après tout, que l'héritier du roi Charles III n'a plus aucune envie de tailler le bout de gras avec son petit frère. Il est au courant que le duc de Sussex est en train de préparer un livre autobiographique qui promet de faire grand bruit à travers le globe, et il n'a aucune envie que ses propos soient enregistrés, retranscrits, déformés et utilisés contre lui. "Ils ont perdu confiance, expliquait la biographe royale Angela Levin. William hésite à interagir avec Meghan et Harry parce qu'ils exagèrent toujours tout et se sont déjà montrés très malpolis..."