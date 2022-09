Le prince Harry et le prince William : cette condition cruciale pour pouvoir se retrouver

On aurait pu croire qu'une réunion de famille aurait lieu... ou au moins un petit apéro, pour rattraper le temps perdu. Mais il semblerait que le prince William n'a pas l'intention de croiser son frère, le prince Harry, alors que celui-ci est actuellement en Angleterre pour participer au One Young World Summit. La raison ? Il attendrait que le duc de Sussex ait sorti ses mémoires, l'hiver prochain, avant de lui adresser à nouveau la parole.

Ils ne savent pas si leurs conversations vont être enregistrées, ou si elles vont être utilisées contre eux

Selon la biographe royale, Angela Levin, le prince William et son épouse Kate Middleton auraient peur que les échanges qu'ils pourraient avoir se retrouvent affichés, en noir sur blanc, dans le futur ouvrage du prince Harry. Le papa d'Archie et de Lilibet devrait également sortir, avec Meghan Markle, un documentaire sur Netflix. "Ils ont perdu confiance, explique Angela Levin. Ils ne savent pas si leurs conversations vont être enregistrées, ou si elles vont être utilisées contre eux. William hésite à interagir avec Meghan et Harry parce qu'ils exagèrent toujours tout et sont malpolis."

Le comble dans l'histoire, c'est que le prince Harry et Meghan Markle sont actuellement en pleine tournée européenne et qu'ils séjournent en Angleterre. Le couple avait reçu une invitation de la part du prince Charles, pour rester loger chez lui le temps de leur passage, mais les amoureux ont préféré refuser cette généreuse proposition - faite, à l'origine, pour que tout le monde puisse "faire le point et se détendre". En lieu et place, la duchesse et le duc de Sussex se sont installés... à 110 mètres de l'Adelaide Cottage, la nouvelle résidence du prince William et Kate Middleton.

Ils ont quitté Kensington pour que George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, puissent grandir à la campagne et aller facilement dans leur nouvelle luxueuse école. Il semblerait qu'un goûter avec tonton et tata ne fasse pas partie des plans des enfants, qui se préparaient jusque-là pour leur rentrée scolaire.