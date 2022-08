Meghan Markle : Archie invité à une fête d'anniversaire, la réaction surprenante d'une maman

Pour son édition de mode d'automne, le magazine The Cut a eu le privilège de voir Meghan Markle faire sa Une. Dans les colonnes du magazine, la femme du prince Harry se livre sur sa nouvelle vie à Montecito, de l'équipe de polo du duc de Sussex à Santa-Barbara à ses nombreux et honorables projets. L'occasion pour celle qui, avec son époux – dont elle est inséparable comme "le sel et le poivre" selon sa confession –, a tourné le dos à la famille royale, de revenir sur une récente et étonnante anecdote, dans sa vie de maman comme les autres.

Alors qu'elle s'est récemment dévoilée au naturel, les cheveux bouclés, Meghan Markle raconte le jour où elle et le prince Harry ont emmené Archie à une fête d'anniversaire d'un camarade de classe. "Tout le monde a été surpris qu'ils se présentent", rapporte The Cut. "J'étais dans un château gonflable et j'ai vu cet enfant d'un an à l'intérieur. Je lui ai demandé : 'Où est ta maman?', a confié l'ex-star de Suits. Et cette maman à l'extérieur me dit : 'Oh, salut! Je suis ici. Je ne savais pas si je devais entrer.'" Amusée par la gêne et la réaction de cette maman, surprise de voir la duchesse de Sussex, a alors raconté :"Je lui ai dit : 'Vous voulez voir votre enfant ? Bien sûr, vous pouvez entrer.' "