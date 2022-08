"La vraie moi" : Meghan Markle sans filtre, "apparemment l'ambition, c'est terrible..."

Après un premier essai en décembre 2020, avec un podcast spécial Noël au succès mitigé, Meghan Markle est de retour sur Spotify, le géant du streaming audio avec lequel elle a noué un partenariat très lucratif ; c'est Archewell Audio, la société qu'elle a lancé avec son mari le prince Harry, qui a géré le deal. Le premier épisode, sur douze, de son nouveau podcast intitulé Archetypes a été mis en ligne le mardi 23 août 2022.

"Les gens doivent s'attendre à découvrir la vraie moi avec ce podcast, et probablement celle qu'ils n'ont jamais connue - certainement pas ces dernières années, où tout est déformé par le biais des médias en opposition à un simple 'Salut, c'est moi.' Je suis juste heureuse d'être moi-même et de parler sans filtre... oui, c'est amusant", a ainsi déclaré Meghan Markle dans une vidéo promo. On imagine que celle qui a claqué la porte de la famille royale va donc pouvoir pleinement assumer ses idées, ses opinions et sa parole alors qu'elle ne devait faire preuve de neutralité et de retenue lorsqu'elle représentait la couronne. On sait par exemple qu'elle est pro-avortement ou qu'elle soutient le mouvement Black Lives Matter.