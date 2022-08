Meghan Markle : Anecdote terrifiante concernant Archie et nouvelle critique envers la famille royale

À l'occasion du premier épisode de son nouveau podcast Archetypes, Meghan Markle s'est confiée sur l'incendie qu'elle a vécu en Afrique du Sud ainsi que ses rapports avec la famille royale lors d'un entretien avec Serena Williams, qui annonçait récemment prendre bientôt sa retraite. La Duchesse de Sussex s'est notamment souvenue de ce jour où son fils a couru un grand danger alors qu'il n'avait que quatre mois et demi. Alors qu'elle se trouvait en Afrique du Sud pour un voyage officiel avec le prince Harry et leur petit garçon, elle explique que ce dernier a été "déposé dans ce logement où [ils étaient] hébergés et il se préparait pour sa sieste".

Forcée à rester par la famille royale ?

Elle était ensuite partie avec son époux afin d'assurer le premier engagement de leur périple. Ce n'est qu'une fois dans la voiture, alors qu'ils revenaient de leur rendez-vous, qu'ils ont appris la terrible nouvelle. "Il y a eu un incendie à la résidence. Il y a eu un incendie dans la chambre du bébé", a-t-on annoncé au téléphone. Plus de peur que de mal finalement pour le couple puisque leur bébé Archie était sain et sauf. "Elle (la nounou) était censée directement coucher Archie pour sa sieste, mais elle l'a finalement emmené chercher un goûter en bas", a confié la jolie brune, expliquant ainsi que son fils n'était donc pas dans la pièce au moment où l'incendie s'est déclaré.

Elle a surtout révélé que des assistants royaux l'avaient forcée à poursuivre sa tournée malgré l'incident qui l'a laissée en larmes. Un moment qu'elle n'est pas prête d'oublier et qui ne devrait pas l'aider à apaiser ses tensions avec le reste de la famille royale. Elle a également profité de cet entretien pour évoquer la difficulté pour une femme, aujourd'hui, de se montrer ambitieuse sans être critiquée. Un sujet qui prend tout son sens lorsque l'on apprend que le titre de ce premier épisode s'intitule "La fausse idée de l'ambition". Elle a expliqué que cette notion d'ambition "s'accompagne de nombreux jugements et nuances, en particulier pour les femmes".