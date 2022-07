Elizabeth II : Cette réflexion choc à l'encontre de Meghan Markle après la mort du prince Philip

Le 9 avril 2021, la reine Elizabeth II perdait son mari le prince Philip âgé de 99 ans. Quelques jours plus tard, le 17 avril, des obsèques privées se tenaient à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor avec la famille royale britannique et en petit comité en raison des règles imposées par la pandémie de Covid-19. Seul bémol : Meghan Markle, la duchesse de Sussex n'était pas de la cérémonie. L'épouse du prince Harry était enceinte de sa fille Lilibet née le 4 juin de la même année. Selon son porte-parole, son médecin ne l'aurait pas autorisée à effectuer ce voyage.

"Dieu merci elle ne vient pas"

Vendredi 15 juillet, le quotidien britannique The Mirror a relaté des propos rapportés par l'écrivain britannique Tom Bower. Selon ce dernier, la reine Elizabeth II était soulagée de l'absence de Meghan Markle aux obsèques de son défunt mari. "Dieu merci elle ne vient pas", aurait ainsi déclaré la reine à en croire les propos de Tom Bower. Présent lors des funérailles du prince Philip, l'écrivain a observé une certaine tension lors de l'évènement comme il l'a confié à The Mirror : "Meghan avait annoncé sa grossesse de sept mois comme un prétexte pour ne pas voyager et au château de Windsor, la reine se préparait à affronter le public lors de l'un des jours les plus tristes de sa vie. Philip avait été son rocher pendant les 70 dernières années. Pour se conformer aux restrictions dues au Covid, elle pleurerait seule à l'intérieur de la chapelle."

Mariée depuis 2018 au prince Harry, Meghan Markle garde un souvenir très amer de son intégration au sein de la famille royale britannique comme elle l'avait expliqué chez Oprah Winfrey en mars 2021 : "Quand j'ai rejoint cette famille, c'était la dernière fois jusqu'à notre arrivée ici que j'ai vu mon passeport, mon permis de conduire, mes clés, tout ce qui est remis. Je suis allée à l'institution et j'ai dit que j'avais besoin d'aller quelque part pour obtenir de l'aide, j'ai dit que je n'avais jamais ressenti cela auparavant et que j'avais besoin d'aller quelque part, et on m'a dit que je ne pouvais pas, qu'il ne serait pas bon pour l'institution." Elle avait également évoqué avoir été victime de racisme, qui visait également son fils Archie. Des accusations qui n'ont jamais été digérées par le clan Windsor.