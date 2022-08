Serena Williams annonce sa retraite ! La championne dit adieu au tennis après 27 ans de carrière

C'est l'une des plus grandes sportives de l'histoire et à 41 ans, Serena Williams continue de performer au plus haut niveau. La preuve, elle vient de remporter son premier match après plus d'une année de disette, lors du tournoi WTA de Toronto qui se déroule en ce moment. Si elle n'est clairement plus au top de sa forme, la championne américaine a régné sans partage sur le tennis mondial pendant de très longues années. À son palmarès, 23 titres du Grand Chelem, ce qui en fait la recordwoman, juste devant Steffi Graf. Une carrière absolument hallucinante débutée à seulement 14 ans, au côté de sa soeur Venus, elle aussi devenue une des meilleures joueuses de l'histoire de son sport.

À côté de son brillant parcours sportif, Serena Williams a réussi à se construire une vie de famille avec son époux, Alexis Ohanian. Les deux amoureux se sont mariés en 2017 et ils ont eu une fille, l'adorable Olympia, qui fait le bonheur de sa mère. Malheureusement pour les fans de la championne, les jours sont comptés pour profiter de son talent sur les courts de tennis. En effet, celle qui a remporté Roland-Garros à 3 reprises vient d'annoncer qu'elle mettait un terme à sa carrière. "Je n'ai jamais aimé le mot retraite. Cela ne me semble pas être un mot moderne. J'ai pensé à cela comme une transition", écrit-elle dans un texte publié sur le site de Vogue US.

Je suis ici pour vous dire que j'évolue loin du tennis, vers d'autres choses qui sont importantes pour moi

Une nouvelle qui retentit comme une vraie bombe pour tous les amateurs de tennis, mais il faut dire qu'à 41 ans, Serena Williams commençait à être moins intéressée par son sport, comme elle l'explique : "Je suis ici pour vous dire que j'évolue loin du tennis, vers d'autres choses qui sont importantes pour moi. Il y a quelques années, j'ai lancé tranquillement Serena Ventures, une société de capital-risque. Peu de temps après, j'ai fondé une famille. Je veux agrandir cette famille", conclut-elle.