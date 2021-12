Serena Williams fusionnelle avec sa fille Olympia : adorable duo en looks assortis

À 40 ans, Serena Williams continue d'impressionner tout son monde en étant toujours une sportive professionnelle aguerrie et une mère au foyer exemplaire. Si elle n'a plus son niveau d'antan, celle qui a remporté 23 titres du Grand Chelem dans sa carrière restera pour longtemps comme l'une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire. Au point qu'un film sorte actuellement au cinéma sur son histoire, celle de sa soeur Venus, également une grande championne et surtout leur père, Richard. Dans La Méthode Williams, Will Smith incarne ce père exigeant au rêve fou : faire de ses deux filles des championnes de tennis.

Un rêve devenu réalité pour les deux soeurs désormais au panthéon du tennis mondial. Serena Williams a tout remporté et après une carrière professionnelle aussi remplie, elle a voulu construire une vie de famille avec son mari, Alexis Ohanian. Ensemble, ils ont eu une fille, Olympia, née en septembre 2017. Très proche de sa fille, l'Américaine qui adore Paris n'hésite pas à poster des photos de leurs moments à deux sur son compte Instagram. Forte de 13,9 millions d'abonnés, Serena Williams n'a pas pu résister à l'envie de montrer leur complicité au réveil. Sur une publication mise en ligne il y a seulement quelques heures, la championne de tennis s'affiche au côté d'Olympia en pyjama. "Bonjour. Faites en sorte qu'aujourd'hui soit votre meilleure journée. À quoi ressemble votre matinée ?", écrit-elle.

Une complicité frappante

Si elle a eu quelques pépins physiques récemment, Serena Williams trouve du réconfort avec Olympia à la maison comme elle l'a montré sur les photos qui accompagnent son message. On voit la mère et la fille dans le même pyjama très flashy, jaune pétant avec un imprimé léopard noir du plus bel effet. Parfaitement synchronisées, elles exécutent les mêmes poses devant la caméra, pour le plus grand plaisir des fans de la joueuse.