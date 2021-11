Serena Williams : Rare vidéo de son adorable Olympia avec son père Richard, qui joue déjà les coachs

Derrière chaque grand sportif se cache un entraîneur. Pour Serena Williams, que certains considèrent comme la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, cette homme n'est autre que son père, Richard. Sa vie a d'ailleurs inspiré un film qui sortira bientôt et dans lequel Will Smith l'incarne à l'écran. Réputé pour avoir été très dur avec ses deux filles, Serena et Venus, il a réussi à en faire deux championnes qui ont dominé le tennis féminin pendant de nombreuses années.

Si aujourd'hui la santé de celui que l'on surnomme King Richard est assez précaire, depuis un AVC survenu en 2016, il reste proche de sa fille Serena, comme elle l'a montré sur Instagram il y a peu. La sportive de 40 ans a mis en ligne une courte vidéo très appréciée par ses 13,8 millions d'abonnés. On y voit sa fille Olympia faire ses premiers pas sur un vélo. Un moment toujours émouvant pour les parents et un passage obligatoire pour beaucoup d'enfants. La petite fille née en septembre 2017 en est encore à ses débuts et elle a bien évidemment toujours les petites roues accrochées sur les côtés.

Alors que la fille de Serena Williams avance tranquillement le long d'une allée, on finit par voir son grand-père Richard, téléphone à la main, en train de filmer sa petite fille. Si on avait peu de nouvelles de lui depuis un moment, il semble en forme et n'hésite pas à encourager Olympia pour ses premiers coups de pédales. "Une rare apparition, le seul et unique GOAT [le meilleur de tous les temps, NDLR] toujours en train d'encourager ses troupes... King Richard, mais je l'appelle papa", écrit Serena Williams en commentaire de sa publication, déjà likée plus de 138 000 fois en moins de 12 heures.