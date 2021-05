Serena Williams : Maman complice avec sa fille Olympia, avant Roland-Garros

Née le 1er septembre 2017, Olympia est la fille unique de Serena Williams et son mari, le co-fondateur et ex-PDG de Reddit, Alexis Ohanian. Ses parents se sont mariés deux mois après sa venue au monde (et près d'un an après leurs fiançailles), en novembre 2017, à la Nouvelle-Orléans. Beyoncé, Anna Wintour, Kelly Rowland et Kim Kardashian avaient assisté à l'heureux événement.

L'UTS était un moment de répit dans la préparation de Serena Williams, avant Roland-Garros. Le tournoi a commencé ce lundi 24 mai par les qualifications. La vraie compétition démarrera ce dimanche 30 mai 2021.

À Paris, l'ancienne n°1 mondiale au classement WTA tentera de remporter son 24e titre en Grand Chelem, ou de faire mieux que lors de la précédente édition de Roland-Garros. L'athlète américaine avait abandonné sur blessure lors du deuxième tour face à la Bulgare Tsvetana Pironkova.

Ce Roland-Garros sera-t-il le dernier pour Serena Williams ? Des soupçons de départ à la retraite ont vu le jour au mois de février, après son élimination en demi-finale de l'Open d'Australie aux dépends de Naomi Osaka. En conférence de presse à l'issue du match, une journaliste lui avait demandé si il s'agissait de son dernier tournoi en tant que professionnelle à Melbourne. Serena Williams avait retenu ses larmes et mis fin à l'interview.