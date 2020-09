Marion Bartoli enceinte à Roland-Garros : retrouvailles avec son amie Serena Williams

Bye bye Dubaï, coucou Paris. Marion Bartoli a quitté les Émirats arabes unis, où elle a déménagé il y a quelques années, le temps de prendre part à Roland-Garros. Engagée pour faire l'animation sur les courts de tennis, l'ex-championne aujourd'hui âgée de 35 ans apparaît chaque jour avec un beau baby bump. Enceinte de son premier enfant, elle savoure sa présence au tournoi avant de se mettre au repos.

Lundi 28 septembre 2020, plusieurs rencontres de premier tour avaient lieu à Roland-Garros notamment celle opposant l'immense championne américaine Serena Williams à sa plus méconnue compatriote Kristie Ahn, sur le court Philippe-Chatrier ; un match remporté par Serena 7-6, 6-0. Auprès des joueuses, il fallait compter sur Marion Bartoli, micro à la main et masque de protection contre le coronavirus sur le visage, pour commenter la rencontre. L'ancienne sportive est apparue, comme la veille, à l'aise dans des espadrilles sans doute choisies pour leur confort alors que la grossesse peut rendre les jambes douloureuses, et avec un blazer noir. Tout juste avait-elle mis son écharpe au vestiaire et changé de robe, gardant toutefois une tenue à motifs.

En story de son compte Instagram, Marion Bartoli a partagé son plaisir d'avoir été présente lors de ce match. "C'était tellement cool de te voir de nouveau, Serena. Tu m'avais manqué", a écrit la future maman. Elle a également partagé un montage photo d'un compte fan de la joueuse américaine évoquant des "retrouvailles entre copines". Marion Bartoli, qui a longtemps affronté et côtoyé Serena Williams pendant sa carrière, avait notamment vaincu sa consoeur à Wimbledon en 2011. "C'est ma plus belle victoire", avait-elle volontiers admis à l'époque.

Marion Bartoli aura peut-être l'occasion de revoir Serena Williams dans les jours à venir si celle-ci brille pendant le tournoi. En attendant, quand elle a du temps libre, la future maman le passe avec son mari et père de son bébé, le footballeur Yahya Boumediene.