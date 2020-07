Marion Bartoli enceinte: les détails de son mariage secret avec Yahya Boumediene

Surprise ! Marion Bartoli est mariée au footballeur belge Yahya Boumediene depuis novembre dernier. La championne de tennis attend également une petite fille qui devrait naître avant Noël prochain. Dans les colonnes de Gala, le 9 juillet 2020, la tenniswoman se confie sur cet enchaînement d'heureux événements...

Il faut dire que Marion Bartoli est changée. Relation toxique, anorexie... tout cela est derrière elle, et c'est grâce à sa rencontre providentielle avec son footballeur. "Le fait d'avoir une relation amoureuse, puis de me marier représentait un grand pas pour moi. C'était la preuve que je pouvais enfin faire table rase du passé. Attendre un bébé est une sensation fantastique", se réjouit-elle.

Avant de tomber enceinte, Marion Bartoli tenait à se marier. "On voulait tous les deux un enfant dans notre vie. J'ai 35 ans et je me sentais prête à aller de l'avant, tout comme Yahya, qui a 30 ans. En revanche, il fallait qu'on soit mariés avant, c'est notre conception de la vie. On a organisé une cérémonie religieuse en petit comité cet hiver. On avait prévu d'organiser une très grande fête avec tous nos amis cette année, mais on a dû reporter à cause du coronavirus. Ce sera pour 2021...", assure-t-elle.