Marion Bartoli mariée en secret : fière épouse d'un "mari en or", elle confirme

En novembre 2019, on apprenait que l'ex-tenniswoman Marion Bartoli s'était fiancée à son amoureux Yahya Boumediene. Mercredi 29 avril 2020, sur son compte Instagram, la sportive a partagé une publication qui laisse entendre que le couple pourrait bien avoir franchi l'étape du mariage en toute discrétion.

Sur son compte suivi par presque 42 000 abonnés, l'ex-championne du tournoi de Wimbledon a écrit : "Je suis extrêmement honorée d'avoir été contactée par @heforshe pour participer à leur campagne de sensibilisation du partage des tâches incombants à la maison. J'ai beaucoup de chance d'avoir un mari en or qui m'aide énormément. J'espère de tout coeur mesdames que votre partenaire de vie vous apporte le soutien que vous méritez !! #heforshe #covid19 #coronavirusoccupation #resteràlamaison #StayHomeSaveLives @onufemmesfr #heforsheathome." En appelant son amoureux, son mari, Marion Bartoli a-t-elle lâché un indice sur un possible mariage secret ou est-ce juste une formulation ? En outre, dans sa bio, elle tague son amoureux en écrivant à côté de son nom #Husband (pour mari)...

Ce n'est pas le seul message qui laisse entendre que Marion Bartoli et Yahya Boumedienne sont mariés puisque, lors du Nouvel An, la jeune femme avait posté une flopée de photos d'eux sur Instagram et en légende elle écrivait : "Joyeuse nouvelle année à vous tous, de la part de mon mari et moi-même !! 2019 a été une telle année pour moi !! Première fois comme coach et, bien sûr, première fois comme épouse !! Épouser @yahya_boumediene a été un moment extrêmement émouvant pour moi, surtout quand il a fait sa demande pour mon anniversaire." Dans les commentaires, un internaute lui avait fait part de son interrogation, et elle répondait alors : "Mais nous sommes mariés !!" Une confirmation !

Le bonheur retrouvé après la descente aux enfers

En mai dernier, l'ancienne star de tennis de 35 ans s'était exprimée sur son mariage avec le footballeur de 29 ans, qui partage désormais sa vie à Dubaï où elle a posé ses valises il y a quelques années. "On espère se marier fin 2019 et commencer notre famille l'an prochain", disait-elle à Closer. Une belle manière de renforcer un peu plus son idylle avec Yahya Boumedienne, un homme dont elle est folle amoureuse, qui lui a redonné confiance en elle et qu'elle n'hésite pas à gâter comme elle l'avait confié à Purepeople.

A l'occasion de la sortie de son livre poignant intitulé Renaître (Flammarion), elle nous avait confié en exclusivité avoir rencontré quelqu'un après une relation amoureuse toxique qui l'avait détruite. "J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est tellement totalement l'opposé de cette personne avec qui j'ai vécu que, maintenant, je sais ce que représente vraiment la sensation d'être amoureuse de quelqu'un et d'aimer quelqu'un. Et je m'aperçois à quel point je n'aimais pas cette personne avec qui j'ai vécu parce que je ne ressens pas du tout la même chose au fond de moi aujourd'hui par rapport à ce que je ressentais à l'époque", disait-elle à Purepeople.