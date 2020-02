Marion Bartoli : "Je ne croyais plus en moi", message pour la Saint-Valentin

Si certains esprits chagrins refusent de fêter la Saint-Valentin parce que "c'est commercial", les autres n'ont pas de scrupules et ont célébré cette journée avec passion. C'est le cas de l'ex-joueuse de tennis Marion Bartoli. Sur Instagram, elle a posté un beau message et une flopée de photos.

"Mon habibi. Lorsque nous nous sommes connus, je ne croyais plus en moi, et je ne croyais plus en l'amour. À force de patience, de mise en confiance, de douceur et de tendresse - quatre qualités rares chez les hommes -, tu as su, mon amour, me rendre rayonnante. Dans ton regard, je me sens belle ; dans mon coeur, tous les sentiments de bonheur s'entrechoquent. Merci à toi d'avoir illuminé ma vie, que j'aspire désormais à partager avec toi jusqu'au bout. Je t'aime @yahya_boumediene Joyeuses #saintvalentin à tous Happy #valentinesday", écrit la sportive de 35 ans.

Une publication accompagnée de diverses photos du couple ainsi qu'une image d'un bouquet de fleurs que l'on devine être un cadeau de Yahya Boumediene à Marion Bartoli.

L'ex-gagnante du tournoi de Wimbledon est folle amoureuse de son chéri, un jeune footballeur belge de 29 ans. Elle avait ainsi multiplié les confidences sur lui et leur rencontre, affirmant qu'il avait fait le premier pas. Une jolie histoire entre les deux sportifs alors que Marion Bartoli avait eu le coeur en miettes à cause d'un ex-toxique...

Marion Bartoli et Yahya Boumediene - qu'elle n'hésite pas à gâter de cadeaux onéreux - vont prochainement passer à la vitesse supérieure avec, en ligne de mire, un mariage ! Le couple a annoncé ses fiançailles en novembre 2019.