Marion Bartoli fiancée : elle va épouser Yahya Boumediene

Ces fiançailles de Marion Bartoli et Yahya Boumediene interviennent quelques mois seulement après que le couple a officialisé son histoire d'amour. C'était en juin dernier à Dubaï, où vit Marion. Quelques jours auparavant, ils avaient été repérés très complices dans les tribunes de Roland-Garros.

Lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople au printemps dernier, à l'occasion de la sortie de son autobiographie Renaître, Marion Bartoli avait déclaré que son mariage avec Yahya Boumediene était au programme et qu'il devrait arriver dès la fin de l'année. "On espère se marier fin 2019 et commencer notre famille l'an prochain", avait-elle déclaré.

Marion Bartoli apprécie à sa juste valeur ce bonheur à deux puisqu'avant cela, elle a connu une relation destructrice. Dans son livre sorti avril dernier, elle revient en détails sur son histoire d'amour toxique avec un Anglais qu'elle appelle D., qui l'a conduite à l'anorexie.