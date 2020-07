Marion Bartoli enceinte : nausées, confinement... sa grossesse difficile

Par le passé, Marion Bartoli a eu son lot de peines. Relation toxique et abusive, anorexie... la championne de tennis a réussi à surmonter ses épreuves. Quand le temps fut opportun, elle a su qu'elle était prête à retrouver l'amour. Coup du destin : c'est à ce moment précis que son homme, Yahya Boumediene, est entré dans sa vie.

Aujourd'hui, Marion Bartoli est mariée à Yahya Boumediene. Ensemble, ils attendent une petite fille qui devrait naître avant Noël. "Le fait d'avoir une relation amoureuse puis de me marier représentait un grand pas pour moi. C'était la preuve que je pouvais enfin faire table rase du passé. Attendre un bébé est une sensation unique", s'est-elle réjouit dans les pages de Gala, le 9 juillet 2020.

Une rencontre providentielle

Malgré un mariage secret et un bébé en l'espace de quelques mois, Marion Bartoli assure ne pas avoir "forcé le destin". "Après ce qui m'était arrivé, je suis restée pas mal d'années sans vouloir rencontrer quelqu'un. Yahya est entré dans ma vie au moment où je me sentais à nouveau prête à faire confiance", explique-t-elle.

"Je ne sortais qu'avec mes copines. Je suis alors partie en vacances aux Maldives avec une de mes grandes amies, Tatiana Golovin . On a beaucoup discuté de ma situation, elle me disait qu'il fallait que je rencontre un sportif, quelqu'un qui comprenne ce que j'ai pu vivre. J'ai commencé à sentir que j'étais prête à repartir pour une vie à deux. Et comme par hasard, c'est là que Yahya frappe à ma porte", raconte Marion Bartoli à Gala.

"Pendant mon séjour aux Maldives, j'ai reçu un message d'une amie qui me demandait mon autorisation pour donner mes coordonnées à un garçon qui souhaitait me contacter. Elle le connaissait et m'a assuré que c'était quelqu'un de bien. J'ai accepté. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message de Yahya. Je l'ai fait languir dix jours avant de répondre", poursuit-elle, dans les colonnes de Gala. Marion Bartoli finira par se déplacer jusqu'en Belgique pour rencontrer celui qui deviendra son mari.

Avec ce qu'elle a vécu, Marion, "méfiante", lui a donné quelques règles à respecter. "Par exemple que nous fassions toujours les voyages ensemble, même pour nos déplacements professionnels. Il a su patienter et ne m'a pas jugée. C'est un garçon extrêmement gentil, d'une grande écoute. Il a essayé de comprendre ce qui pouvait me faire peur ou de la peine", ajoute-t-elle.

"Neuf semaines sans mettre un pied dehors..."

Désormais mariés, Marion Bartoli et son homme s'apprêtent à devenir parents. La championne de tennis a également dû passer les premiers mois de sa grossesse confinée dans leur appartement de Dubaï. "Nous étions chez nous à Dubaï et c'est tombé au moment où je commençais à avoir des nausées liées à ma grossesse. Je suis restée neuf semaines sans mettre un pied dehors. Comme je suis très casanière, cela ne m'a pas posé de problèmes. On a la chance d'avoir un bel appartement, on a fait notre petite vie...", a-t-elle expliqué.

Retrouvez l'interview de Marion Bartoli en intégralité dans le dernier numéro de Gala.