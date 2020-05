Marion Bartoli est enceinte : baby bump et photo d'échographie pour l'annoncer

Décidément, Marion Bartoli a le don pour faire des annonces surprises à ses fans. Celle qui a remporté Wimbledon en 2013 a par exemple dévoilé s'être mariée dans la plus grande discrétion avec Yahya il y a quelques mois. Lors du Nouvel An, la jeune femme de 35 ans avait posté plusieurs photos sur Instagram et avait écrit en légende : "Joyeuse nouvelle année à vous tous, de la part de mon mari et moi-même !! 2019 a été une telle année pour moi !! Première fois comme coach et, bien sûr, première fois comme épouse !! Épouser Yahya Boumediene a été un moment extrêmement émouvant pour moi, surtout quand il a fait sa demande pour mon anniversaire."

Le couple, qui vit à Dubaï, va donc accueillir un bébé dans les prochains mois. Nous leur adressons toutes nos félicitations.