Marion Bartoli folle de Yahya Boumediene : l'amour passion à Dubaï

Ensemble depuis plusieurs mois, Marion Bartoli et Yahya Boumediene ont officialisé leur romance en juin dernier sur les réseaux sociaux. Souvent séparés parce que Yahya habite en Belgique, les tourtereaux savent entretenir la flamme, notamment avec des messages enflammés. On se souvient de celui publié par Marion Bartoli au mois de juillet. "Ma vie a changé en bien mieux le jour où j'ai vu pour la première fois ta petite tête, que je pourrai passer ma vie entière à embrasser, à la gare de #bruxelles midi Je t'aime @yahya_boumediene et tu me manques affreusement", avait écrit la gagnante de Wimbledon en 2003, en légende d'une photo d'elle et son compagnon prise à la gare Bruxelles Midi.

Leur relation est d'ailleurs si intense que les amoureux envisagent depuis plusieurs mois de se marier. Lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com en mai dernier, Marion Bartoli avait déclaré : "On espère se marier fin 2019 et commencer notre famille l'an prochain." À l'époque, elle n'avait pas encore révélé que l'homme de sa vie était Yahya, le décrivant simplement comme un grand brun musclé.