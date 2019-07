Marion Bartoli : Mots d'amour à Yahya Boumediene, qui a changé sa vie

Marion Bartoli n'a jamais été aussi heureuse. Ce bonheur, elle le doit à un jeune homme de 29 ans qui exerce la profession de footballeur professionnel en Belgique : Yahya Boumediene.

Depuis que l'ancienne tenniswoman de 34 ans a officialisé leur romance sur les réseaux sociaux en juin dernier, elle ne se gêne plus pour partager sa plénitude avec le monde entier. Seul ombre au tableau pour les amoureux, ils sont souvent séparés. Marion habite à Dubaï et Yahya en Belgique. Ces périodes d'éloignement sont souvent l'occasion pour Marion Bartoli de publier des messages enflammés.

Le dernier en date remonte au 17 juillet 2019. Celle qui a remporté le tournoi de Wimbledon en 2003, année où elle a également mis fin à sa carrière, a publié une photo d'elle et son compagnon prise à la gare Bruxelles Midi. "Ma vie a changé en bien mieux le jour où j'ai vu pour la première fois ta petite tête, que je pourrai passer ma vie entière à embrasser, à la gare de #bruxelles midi Je t'aime @yahya_boumediene et tu me manques affreusement", a-t-elle écrit en légende. Yahya Boumediene a également de délicates attentions pour sa compagne, mais avec des textes bien plus brefs. "Ma Queen", a-t-il publié le 16 juillet dernier. Touchée, Marion Bartoli n'a pas manqué de lui répondre : "Mon roi !! Je t'aime @yahya_boumediene pour la vie."