Marion Bartoli très enceinte à Roland-Garros, douce pensée pour son mari

Entre la fin de sa grossesse et la pandémie de coronavirus, Marion Bartoli aurait eu toutes les raisons de vouloir rester loin de la France et de Roland-Garros. Mais l'ancienne joueuse de tennis de 35 ans n'aurait manqué pour rien au monde cette nouvelle édition du célèbre tournoi parisien, même dans ce contexte de crise sanitaire si particulier. C'est pourquoi elle a momentanément quitté Dubaï, où elle habite.

Dimanche 27 septembre 2020, Marion Bartoli se trouvait sur le court central doté de son tout nouveau toit pour assister et commenter la rencontre opposant Simona Halep à Sara Sorribes Tormo. La Roumaine, qui a remporté Roland-Garros en 2018, n'a fait qu'une bouchée de l'Espagnole (6-4, 6-0). À la fin de la rencontre, Simona Halep a eu une surprise de la part de Marion Bartoli, qui lui a souhaité son 29e anniversaire.

Le ventre très arrondi, lancée dans la dernière ligne droite de sa grossesse, la consultante sportive s'est mise à l'aise sur la terre battue en optant pour une paire d'espadrilles. En longue robe fleurie et blazer noir, la future maman n'a pas manqué de se parer contre le froid en protégeant son cou d'une étole claire.

Bien que très heureuse d'être de retour à Roland-Garros, Marion Bartoli n'en oublie pas celui qui occupe toutes ses pensées et qui détient une place particulière dans son coeur, son mari et footballeur belge Yahya Boumediene. Dans la journée de dimanche, celle qui a remporté Wimbledon en 2013 a publié une photo de son époux dans sa story Instagram, accompagnée de ces mots : "T'aimer et te rendre heureux est la première de mes priorités."

Marion Bartoli et Yahya Boumediene se sont unis en secret en 2019, un mariage qui avait été confirmé en avril dernier. Quelques semaines plus tard, au mois de mai, l'ancienne tenniswoman avait annoncé être enceinte de son premier enfant et avait révélé le sexe du bébé peu de temps après. Le couple accueillera bientôt une petite fille.