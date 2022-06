Elizabeth II : Cette condition du Prince Harry qu'elle a refusée avant sa rencontre avec Lilibet !

Le Prince Harry y tenait sans doute fortement : la fameuse rencontre entre sa fille Lilibet, 1 an, et sa grand-mère, la reine Elizabeth II a eu lieu ! Ce jeudi, après la parade Trooping The Colour, la souveraine de 96 ans aurait enfin rencontré la petite fille, qui faisait ses premiers pas sur le sol britannique, elle qui est née en Californie. Un moment sans doute émouvant pour le fils du Prince Charles, proche de sa grand-mère... mais dont il n'aura pas de photos !

En effet, la Reine et ses équipes ont refusé la demande du couple, qui voulait faire venir un photographe professionnel et poster des clichés de ce moment si spécial. Arguant que ce moment était "une rencontre familiale privée" selon The Sun, la monarque n'a pas voulu accéder à cette requête, elle qui déjà cédé sur beaucoup de choses avec son petit-fils, dont le service de sécurité que le couple réclamait.

En réalité, il semblerait surtout que les membres de l'équipe de communication du Palais aient voulu éviter de voir une photo sortir dans la presse ou sur des plateformes de streaming américaines par la suite. Le couple a en effet passé un gros contrat avec Netflix et pourrait en effet raconter les dessous de la famille royale.

Un documentaire qui ne passerait pas très bien au Royaume-Uni, où tout le monde attend avec crainte les mémoires du Prince Harry en fin d'année, dans lesquelles il devrait une fois de plus balancer sur sa famille, qu'il avait quittée avec fracas fin 2019 en partant vivre au Canada puis en Californie.

Mais il semblerait surtout que celui-ci, comme sa femme Meghan Markle, soit adepte des fuites dans la presse : après plusieurs informations confidentielles sorties récemment, le Prince William refuserait de leur parler en privé par peur que la conversation soit révélée plus tard. D'ailleurs, c'est entre autres pour cela que celui-ci a refusé l'invitation de son frère cadet pour les 1 ans de sa fille ce samedi.

Alors que les enfants de Zara Tindall (Mia, 8 ans, Lena, 4 ans et Lucas, 1 an) s'y sont rendus avec leurs cousins Savannah, 11 ans, et Isla, 10 ans, les filles de Peter Phillips, les Cambridge ont décliné l'événement, trop occupés par les célébrations du Jubilé et par leur journée à Cardiff, où ils avaient emmenés leurs deux aînés, George et Charlotte. Depuis, le Prince Harry et Meghan Markle sont déjà rentrés discrètement aux Etats-Unis, sans attendre la fin des célébrations.