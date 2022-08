Meghan Markle et Harry n'ont "pas prévu de voir" Kate et William, et pourtant...

Le prince Harry et Meghan Markle s'apprêtent à se rendre au Royaume-Uni, et feront également un bref passage en Allemagne. Une visite qui va permettre au couple Sussex de redorer son image, alors que sa popularité est en chute libre. Mais déjà une question est sûrement dans tous les esprits des britanniques : vont-ils oui ou non en profiter pour voir Kate Middleton et le prince William ? "Ils n'ont pas l'intention de leur rendre visite", apprend-on d'une source, comme rapporté par le DailyMail. Alors que Kate et William auront probablement emménager dans leur nouvelle demeure d'Adelaide Cottage, les Sussex n'ont visiblement nullement prévu de participer à une quelconque crémaillère.

Harry et Meghan entendent se concentrer sur leur travail caritatif. Le 5 septembre prochain, le duc et la duchesse de Sussex partiront de leur domicile californien pour se rendre à Manchester pour le One Young World Summit, qui réunit de jeunes leaders de plus de 190 pays. L'ex-actrice américaine de 41 ans y prononcera le discours d'ouverture. Le couple se rendra ensuite en Allemagne pour un événement autour de la commémoration des Jeux Invictus à Düsseldorf le 6 septembre, avant de retourner au Royaume-Uni pour les WellChild Awards à Londres le 8 septembre où le prince Harry prononcera à son tour un discours.

Ils vont être voisins pour la première fois depuis longtemps...

C'est la première fois que les parents d'Archie et Lilibet Diana poseront leurs valises au Royaume-Uni depuis le jubilé de platine d'Elizabeth II, qui a eu lieu en juin dernier. Des jours entiers de fête durant lesquels ils ont fait profil bas. Et déjà à ce moment-là, si Meghan Markle et Harry avaient bien rencontré secrètement le prince Charles et Sa Majesté, ils n'ont pas eu de contact avec Kate et William. Les frères William et Harry ne se sont pas parlés face à face depuis qu'ils ont dévoilé une statue de leur défunte mère, Diana, l'été dernier. Depuis, rien ne laisse présager à de quelconques réconciliations. Lors du récent anniversaire le 4 août dernier de Meghan Markle, les 41 ans de celle-ci semblaient être un non évènement pour les parents de George, Charlotte et Louis.

Pourtant, si lors de leur séjour sur le sol anglais, les Sussex restent à Frogmore Cottage, ils ne seront qu'à 5 minutes à pied de chez les Cambridge, qui vont aménager à Adelaide Cottage, près de Windsor. 800 mètres seulement pour séparer les deux couples, qui seront ainsi voisins pour la première fois depuis que le prince Harry et Meghan ont quitté le palais de Kensington en 2019. Le destin décidera-t-il de les faire se croiser ?